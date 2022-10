Dịch tả quay trở lại Haiti, ít nhất 7 người chết

Cũng liên quan tới bệnh tả, mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc bệnh trên thế giới tăng mạnh trong năm nay, đặc biệt ở những khu vực dân cư nghèo đói và xảy ra xung đột.

Đến nay đã có 26 quốc gia phát hiện các ổ bùng phát dịch tả, đáng chú ý là tỷ lệ tử vong tăng mạnh.

Phát biểu hôm 30/9, Trưởng nhóm phụ trách dịch tả của WHO Philippe Barboza cho biết, thông thường mỗi năm có chưa đến 20 nước phát hiện các ổ dịch tả. Tuy nhiên, từ đầu 2022 đến nay, số ổ bệnh đã bùng phát nhiều một cách đáng lo ngại trên toàn thế giới.

Tỷ lệ tử vong trung bình do bệnh này gây ra từ đầu năm đến nay cũng đã tăng gấp 3 lần so với tỷ lệ trung bình được ghi lại trong 5 năm gần nhất. Theo quan chức WHO, hiện trên thế giới chỉ còn vài triệu liều vắc xin phòng bệnh tả đủ dùng đến cuối năm nay.

Ông bày tỏ lo ngại rằng, thế giới không đủ vắc xin để sử dụng nếu xảy ra các đợt bùng phát cấp và việc triển khai các chiến dịch tiêm phòng nhằm ngăn ngừa dịch bùng phát, đặc biệt giúp giảm nguy cơ tại các nước dễ chịu tác động, lại càng khó khăn hơn.