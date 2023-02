Dịch sốt xuất huyết ở tỉnh bến Tre có chiều hướng gia tăng

Cụ thể, trong tháng 2 (tính đến ngày 22.2.2023), Bến Tre đã ghi nhận 59 ca sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca bị nặng. Ngoài ra, hội chứng tây chân miệng ghi nhận 55 ca mắc, giảm 86 ca so với tháng trước, còn so với cùng kỳ số ca mắc tăng 53 ca. Bên cạnh đó, bệnh thủy đậu ghi nhận 11 ca, tăng 2 ca so với tháng trước.