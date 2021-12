Dịch phức tạp, một quận trung tâm Hà Nội đổi màu thành "vùng cam"

Your browser does not support the audio element.

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo số liệu tính đến 9h ngày 10/12, trên địa bàn thành phố có 8 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh); 21 địa phương cấp độ 2, (tức vùng vàng) và một địa phương dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam; tính theo quy mô quận, huyện, thị xã).