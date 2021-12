Dịch "leo thang", Hà Nội xuất hiện thêm một quận "vùng cam"

Your browser does not support the audio element.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 844/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, dù Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 nhưng đã ghi nhận thêm một quận có dịch ở cấp độ 3; bên cạnh đó, số lượng các xã, phường ở cấp độ 3 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó.