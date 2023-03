Địch Lệ Nhiệt Ba mặc đầm mỏng, co ro dự sự kiện giữa trời 7 độ C

Ngày 18/3, Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham dự một sự kiện ngoài trời tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ngay khi xuất hiện, mỹ nữ Tân Cương đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bởi vẻ ngoài sang chảnh và cực kỳ thu hút.

Tuy nhiên, nữ diễn viên lại mặc đầm mỏng lệch vai trong khi trời có gió to và nhiệt độ vào khoảng 7 độ C. Việc này đã vô tình khiến Địch Lệ Nhiệt Ba run rẩy, đứng co ro vì lạnh và thỉnh thoảng phải đưa tay ôm vai cho đỡ rét.