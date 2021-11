Địch Lệ Nhiệt Ba khoe body siêu chuẩn với áo quây sexy

Nhan sắc chính là một điểm mạnh của Nhiệt Ba. Cô giành được hạng 5 trong bảng xếp hạng "Nghệ sĩ sở hữu gương mặt đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương" do trang 163 của Trung Quốc bình chọn.

Với nhan sắc và vóc dáng đáng mơ ước của hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba xứng đáng được vinh danh trên các đấu trường nhan sắc. Thậm chí, có đánh giá cho rằng, mỹ nhân Tân Cương xứng đáng trở thành tượng đài nhan sắc tiếp theo sau Phạm Băng Băng.

Thu Vũ