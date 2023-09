Dịch đau mắt đỏ lây lan rộng, cha mẹ nên làm tốt 5 nguyên tắc này để bảo vệ sức khỏe cho con

Đau mắt đỏ có thể do virus, vi khuẩn hoặc dị ứng (viêm kết mạc dị ứng). Tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định các biện pháp điều trị khác nhau cho trẻ. Để phòng tránh bệnh cho con, cha mẹ nên lưu ý một số điều sau.

- Giữ gìn không gian sống gọn gàng, ngăn nắp, thường xuyên giặt giũ.

2. Không tiếp xúc với người đang bị đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ có thể lây từ người này sang người khác qua những cách sau: Do tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh qua đường nước mắt, dịch mắt, do chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh như nắm cửa, điều khiển, chìa khóa,... hoặc có thể do dùng chung đồ dùng sinh hoạt cá nhân như khăn mặt, bàn chải, gối...

3. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất

Bố mẹ cố gắng lên thực đơn sao cho đảm bảo chất dinh dưỡng thông qua đủ các nhóm thực phẩm. Cụ thể:

- Vitamin B: để gây cảm giác thèm ăn. Những thực phẩm chứa nhiều vitamin B gồm có thịt heo, lươn, trứng, đỗ tương, chuối... Buổi sáng nếu trẻ uể oải không muốn ăn thì một trái chuối cũng có thể cung cấp rất nhiều năng lượng.

- Vitamin C: có rất nhiều trong rau và hoa quả như rau cải, súp lơ xanh, ớt chuông xanh, những loại rau màu vàng và màu xanh... Ngoài ra vitamin C cũng giúp giảm stress rất tốt nên những mẹ bị stress với việc chăm con cũng rất cần bổ sung chất dinh dưỡng này cho cơ thể.

- Những loại rau giúp phục hồi sinh lực, tăng sức đề kháng và phòng cảm cúm: như cà tím, bí ngô, cà chua, dưa chuột, khổ qua...

Lưu ý bố mẹ nên: