Dịch COVID-19: Khánh Hòa cơ bản kiểm soát dịch bệnh, sẵn sàng chuyển trạng thái mới

Thực tế, vẫn còn nhiều người dân có tâm lý chủ quan sau tiêm vaccine, tập trung đông người, không đeo khẩu trang.

Chúng ta hãy hình thành thói quen, hành vi thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với các cấp, các cơ quan, đơn vị… luôn tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về các biện pháp phòng, chống dịch.

Từ cấp thôn, tổ dân phố trở lên đều thực hiện nghiêm các quy định, chủ trương về phòng, chống dịch COVID-19 thì thành quả sẽ được bảo vệ.

PV. Việc ứng dụng PC-COVID-19 được thực hiện tại địa phương ra sao?

BS.Tôn Thất Toàn: Sử dụngcác phần mềm như PC-COVID-19 để cập nhật thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19 được người dân địa phương thực hiện rất tốt. Nhiều người vui mừng, an tâm hơn khi có các loại thẻ này. Bên cạnh đó, nhiều lao động hay người dân Khánh Hòa ở các nơi quay về địa phương cũng rất an tâm vì dịch đã cơ bản được kiểm soát. Hệ thống y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng hoàn thiện, bài bản.

Cảm ơn BS.