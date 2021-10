Dịch COVID-19 kéo dài, 17 địa phương miễn học phí cho học sinh

Học sinh ở Đồng Tháp có thể được miễn giảm học phí cho trường hợp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, địa phương này cũng gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương thống kê, khoảng 35.000 học sinh, học viên bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, thiếu thiết bị học trực tuyến.

Đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cho biết, do ảnh hưởng dich COVID-19, tỉnh không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 toàn bộ học sinh, học viên các trường phổ thông và giáo dục thường xuyên. Với nguồn thu học phí được miễn, các cơ sở giáo dục sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù theo phân cấp của Luật Ngân sách.

UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt đề xuất miễn học phí học kỳ 1 với 300.000 học sinh, từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn. Chủ trương nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình, phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.

Đại diện Sở GD&ĐT Bình Dương cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dự kiến tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021 - 2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập. Đồng thời, không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tỉnh ủy Vĩnh Long đồng ý việc miễn học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho toàn bộ học sinh các khối ở trường công lập. Đồng thời tỉnh tiếp nhận, cách ly theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh trở về tỉnh công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.