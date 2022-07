Dịch Covid-19 gia tăng, nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang

Theo bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 7/7 của Bộ Y tế, nước ta có 913 ca Covid-19 mới, bệnh nhân nặng tăng hơn so với ngày 6/7.

Riêng tại Hà Nội, trong tuần (từ ngày 28/6 đến ngày 4/7), TP có 1.538 ca mắc Covid-19. Trung bình ghi nhận 220 ca bệnh/ngày, tăng 36,5% so với tuần trước. Trong những ngày gần đây số mắc mới có xu hướng tăng nhanh (ngày 1/7 ghi nhận 298 ca bệnh/ngày).

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.5 của chủng Omicron tại cộng đồng. Biến thể này có khả năng lây lan mạnh hơn so với các biến thể trước đó.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) số mắc tăng trong thời gian qua là vì giảm miễn dịch do mắc phải hoặc do tiêm vaccine, người dân chủ quan không áp dụng 5K khi nới lỏng, gia tăng việc đi lại, giao thương... Vì thế, người nào chưa mắc thì sẽ mắc, trường hợp nào đã mắc lâu hoặc miễn dịch do vaccine suy giảm thì sẽ nhiễm lại. Đặc biệt là sự xuất hiện của hai biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 có khả năng thoát miễn dịch. Những người đã mắc biến thể phụ BA.1, BA.2 vẫn có thể mắc lại BA.4, BA.5. Diễn biến này tại nước ta cũng giống với nhiều nước trên thế giới.

"Thời gian qua số ca mắc Covid-19 tại nước ta giảm sâu, người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan, lơ là. Nhiều người không còn thói quen đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, trong không gian kín…", PGS Phu nói.