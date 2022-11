Dịch chồng dịch, chuyên gia cảnh báo ca mắc bệnh đường hô hấp tăng mạnh

Cục Y tế dự phòng cũng lưu ý đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấ p phát triển, do đó nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa (bao gồm cả cúm A và cúm B). Triệu chứng của cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tiêm vaccine đầy đủ

Cho rằng nhiều bệnh truyền nhiễm cùng xuất hiện là "không bất thường" song PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) bày tỏ lo ngại hiện tượng này gây khó khăn cho ngành y tế.

Điều này càng trở nên đáng lo hơn trong bối cảnh hệ thống đang tồn tại một số bất cập như thiếu thuốc, vật tư y tế, quá tải bệnh viện. “Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp mà không có hóa chất phun, không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, trong khi các bệnh khác vẫn tấn công sức khỏe mỗi người. Một bệnh đã vất vả mà bây giờ xuất hiện cùng lúc các bệnh khác nhau, ngành y tế càng vất vả hơn”, ông Phu nói.

Vị chuyên gia cho rằng, lúc này ngành y tế cần chú ý dịch sốt xuất huyết do số ca mắc và tử vong tăng so với năm trước. Bên cạnh đó, chúng ta cần tiếp tục theo dõi các bệnh khác như đậu mùa khỉ, cúm A/B, các bệnh do virus Adeno. “Chúng ta phải tiếp tục theo dõi cúm độc lực cao, cúm lây từ gia cầm”, ông Phu nói.

Đối với cúm mùa, chuyên gia khuyên cần để ý nhóm dễ bị tổn thương, người già, người mắc bệnh nền. Khi nhiễm cúm cũng có thể diễn biến bệnh nặng và tử vong.

Do xuất hiện song song nhiều loại bệnh cùng lúc nên người dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh. Người dân cũng chú ý việc đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng. Người mắc bệnh cần đến cơ sở y tế chẩn đoán xem bệnh gì và theo dõi sức khỏe. Người dân cần tiêm vaccine đầy đủ với những bệnh có vaccine phòng.

Ông Phu nói thêm, khi dịch bệnh xảy ra, người dân không lơ là chủ quan cũng không nên lo lắng quá. Vừa qua, các bà mẹ cho con đi xét nghiệm cúm A, Adenovirus khi không có chỉ định của cơ quan y tế gây tốn kém và không cần thiết. Hay dịch cúm A/H5 mới ghi nhận một ca mà nhiều người sợ, không dám ăn thịt gà… vô tình gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi…

Còn theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa y tế công cộng, ĐH Y Dược TP.HCM, Việt Nam đang xuất hiện cùng lúc nhiều bệnh khác nhau như COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ... Đây là điều đáng lo ngại đặc biệt khi nhân lực y tế mỏng, thuốc men, vật tư thiếu sau đại dịch COVID-19.

Trong số các dịch bệnh đang diễn ra, ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh ngành y tế cần chú ý các dịch bệnh về đường hô hấp do bệnh này có khả năng lây lan nhanh hơn so với các bệnh khác và rất dễ tạo ra làn sóng dịch mới. Tổ chức Y tế thế giới cũng nhận định, sự xuất hiện của các bệnh đường hô hấp rất đáng quan ngại. Sau khi bị COVID-19, hệ miễn dịch kém dần, nếu bị nhiễm các bệnh khác, bệnh sẽ nặng hơn.

Để phòng bệnh trong bối cảnh dịch chồng dịch hiện nay, ông Dũng lưu ý người dân cần tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ; thực hiện quy tắc phòng chống bệnh đường hô hấp. Nếu cảm thấy mệt, không khỏe, có triệu chứng bệnh đường hô hấp thì nên nghỉ ngơi, không nên tiếp xúc đông người. Nếu ho, hắt hơi, chúng ta phải dùng tay che miệng, đeo khẩu trang thường xuyên.

Với ngành Y tế, PGS.TS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh, ngoài việc vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh, ngành Y tế cần giám sát dịch tễ xem dịch COVID-19 tăng hay giảm, dịch bệnh xảy ra với chủng nào để theo dõi, can thiệp kịp thời, chăm sóc y tế những người nguy cơ cao.