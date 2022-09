"Địa ngục trần gian" gần 220 năm tuổi

Theo tài liệu ghi chép, năm 1804, Vua Gia Long cho xây dựng thành Nghệ An tại khu vực làng Vĩnh Yên (phía tây bắc núi Dũng Quyết), nay thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An. Nhà lao Vinh cũng được xây dựng trong khoảng thời gian này. Trong ảnh là thành Nghệ An chụp năm 1927. Nhà lao Vinh nằm trong khu vực thành Nghệ An (Ảnh: Tư liệu).

So với nhà tù Côn Đảo (thành lập năm 1862), nhà tù Hỏa Lò (xây dựng từ năm 1896); nhà lao Thừa Phủ (năm 1899); nhà tù Lao Bảo (năm 1908); nhà đày Buôn Ma Thuột (năm 1930)..., nhà lao Vinh được xem là có lịch sử hình thành lâu đời hơn cả.

Sau khi hoàn chỉnh việc thiết lập bộ máy thống trị ở Đông Dương, Nhà lao Vinh trở thành một trong những nhà lao trọng yếu trong hệ thống nhà tù của thực dân, sau Hỏa Lò (Hà Nội), Khám Lớn (Sài Gòn) và Thừa Phủ (Huế). Từ năm 1928-1929, Nhà lao Vinh đã trở thành công cụ đắc lực của thực dân - phong kiến hòng đối phó với tình hình chính trị mới khi quần chúng lao khổ sẵn sàng đứng lên để chống lại ách áp bức bóc lột.

Một cổng của thành Nghệ An, lối đi vào khu nhà lao Vinh (Ảnh tư liệu).