Địa điểm du lịch lý tưởng cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới 2022" do WTA bình chọn.

Với 28 hòn đảo lớn nhỏ, 99 ngọn núi đồi, bao quanh bởi 150 km bờ biển, Phú Quốc là một thiên đường xanh đúng nghĩa. Và nếu gọi Phú Quốc là “viên ngọc quý” thì nam đảo là giác cắt hoàn hảo, với những cánh rừng nguyên sinh thơ mộng, những hòn đảo hoang sơ đẹp đến lặng người như Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút và đặc biệt là điểm ngắm san hô đẹp nhất đảo - Hòn Thơm.

Hiện nay, Phú Quốc còn được tô điểm bởi những công trình kiến trúc nghệ thuật cũng như các khu nghỉ dưỡng cao cấp được các tập đoàn lớn đầu tư.

Hội An (Quảng Nam)

Tháng 9/2022, lễ trao giải World Travel Awards 2022 - Region: Asia & Oceania (Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á - châu Đại Dương) diễn ra tại Việt Nam, Hội An được vinh danh là hạng mục điểm đến thành phố thành phố văn hóa hàng đầu châu Á. Trước đó, Hội An đứng đầu top 15 thành phố du lịch tốt nhất châu Á do độc giả báo Mỹ Travel & Leisure bình chọn năm 2020.

Tới Hội An dịp Tết là thời điểm lý tưởng để trải nghiệm văn hóa truyền thống của người dân Hội An. Khắp các con đường, góc phố sẽ trở nên lung linh, ấm áp dưới ánh đèn lồng. Đầu năm, du khách có thể ghé thăm các ngôi chùa cổ như Chúc Thánh, Vạn Đức, Phước Lâm, Pháp Bảo,… để trao gởi ước nguyện an lành, tham quan Hội Quán Phúc Kiến, Chùa Cầu Nhật Bản, Nhà Cổ Phùng Hưng, Bảo tàng Văn Hóa Sa Huỳnh…