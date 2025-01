Đi xe máy qua vạch sơn, đèn chuyển vàng và đỏ có bị cảnh sát xử phạt không?

Theo cảnh sát, khi đèn tín hiệu bật xanh, người lái xe máy di chuyển vào ngã tư, nút giao. Kể cả khi đó có xảy ra tắc đường, đèn giao thông chuyển vàng hoặc đỏ thì họ cũng sẽ không vi phạm. Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1. Tại Nghị định này, nhiều hành vi vi phạm sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao, trong đó có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (xe máy bị phạt 4-6 triệu đồng, ô tô bị phạt 18-20 triệu đồng). Theo cảnh sát, khi đèn tín hiệu chuyển vàng, các phương tiện phải dừng trước vạch sơn (trừ trường hợp đèn vàng nhấp nháy), nếu phương tiện vượt đèn vàng thì sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ (Ảnh: Trần Thanh). Độc giả Phạm Văn Bình (ở quận Đống Đa, Hà Nội) đặt câu hỏi, người điều khiển xe máy khi đi qua vạch sơn tại ngã tư (đi đúng đèn tín hiệu đang còn xanh), nhưng tới ngã tư thì bị tắc đường, lúc này đèn đã chuyển sang vàng rồi đỏ, thì tài xế xe máy có vi phạm không? Một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết, với hành vi trên, người điều khiển xe máy sẽ không vi phạm và không bị xử phạt. Bởi khi đèn tín hiệu bật xanh, người điều khiển xe máy đã chấp hành đúng luật và di chuyển vào ngã tư, nút giao. Kể cả khi đó có xảy ra tắc đường, đèn giao thông chuyển vàng hoặc đỏ thì họ cũng sẽ không vi phạm. Còn độc giả Hoàng Phạm đặt câu hỏi, nếu người điều khiển xe máy vượt đèn vàng thì theo nghị định mới có bị xử phạt hay không? Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết, hành vi trên đã vi phạm về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, theo đó, tài xế xe máy sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. "Theo quy định hiện hành, khi đèn tín hiệu chuyển vàng, các phương tiện phải dừng trước vạch sơn (trừ trường hợp đèn vàng nhấp nháy), nếu phương tiện vượt đèn vàng thì sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ. Thậm chí khi đèn chuyển xanh, các phương tiện không di chuyển cũng sẽ bị xử phạt với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông", vị cán bộ cảnh sát giao thông thông tin. Từ ngày 1/1, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 tới 6 triệu đồng (Ảnh: Trần Thanh). Trước đó, sáng 6/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 41, cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2024. Đề cập đến Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết từ khi nghị định này có hiệu lực, ý thức của người dân "tốt hơn hẳn". Đáng lưu ý, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an phối hợp các cấp, ngành kiểm tra điều kiện kỹ thuật của hệ thống đèn tín hiệu, không để người dân bị phạt oan. Theo ông, đây là nội dung được các đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm. Về vấn đề trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đề cập hệ thống tín hiệu giao thông có chỗ hoạt động chưa đảm bảo, còn trục trặc về mặt kỹ thuật. Ông đề nghị cơ quan chức năng quản lý, bảo trì hệ thống đèn giao thông xử lý sớm để có cơ sở xử nghiêm các trường hợp sai phạm.