Đi từ Bắc Kạn sang Cao Bằng để đốt nhà người yêu

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy nóng đối tượng nghi vấn. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nhà bà D. bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 146 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 8/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nông Văn Sùng tại huyện Hà Trung khi đối tượng đang lên xe khách đi Gia Lai. Đến ngày 9/4/2022, đối tượng Sùng đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra.