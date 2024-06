Đi tìm tác giả bài hát tỷ 'view'

Nhưng ca sĩ nhí chỉ có công làm nóng lại ca khúc, thực tế Một con vịt đã có tuổi đời và sức sống lâu bền. Đáng tiếc, người ta nhớ đến người hát ca khúc thành công nhưng lại quên mất người sinh ra ca khúc. Tác giả Một con vịt được giới thiệu qua loa: Nhạc sĩ Kim Duyên. Nhưng Kim Duyên là ai? Bây giờ nhạc sĩ ở đâu? Đang làm gì? …



Hình ảnh chụp từ MV “Một con vịt” cán đích tỷ “view”.

Là một nhạc sĩ nghiệp dư?

Phóng viên gõ cửa nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha. Ông tiết lộ đôi điều: “Kim Duyên là một cô giáo. Cũng không rõ bây giờ bà còn sống hay đã mất. Bài “Một con vịt” có từ lâu lắm rồi, chắc tuổi đời phải ngoài 70, nếu không thì chắc cũng 65. Bởi hồi tôi còn bé đã biết bài này”.

Vì sao một cô giáo lại viết được một ca khúc ăn khách dài lâu? Nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha giải thích đơn giản: “Ngày xưa người ta học hành cẩn thận. Cho nên nhiều bà giáo biết sáng tác nhạc”.

Một số văn nghệ sĩ nổi tiếng “chỉ điểm” phóng viên tìm đến nhà thơ từng được mệnh danh “thần đồng” Trần Đăng Khoa. Tác giả Hạt gạo làng ta tự tin giới thiệu: “Về âm nhạc, hỏi bất cứ bài ca đi cùng năm tháng nào tôi cũng biết ngay bài đó sáng tác năm nào, người đầu tiên hát là ai?”.

Khi phóng viên hỏi đến bài hát thiếu nhi Một con vịt, Trần Đăng Khoa vui vẻ kể: “Năm 1962, khi đó tôi mới 4 tuổi, đã nghe chị tôi hát bài này rồi. Chị tôi lúc ấy hay nghêu ngao: 'Một con vịt xoè ra hai cái cánh…'. Bài thứ hai chị tôi hay hát chính là bài Đuổi chim: 'Vườn đỗ mẹ em trồng/ Nảy mầm xinh xinh quá/ Sáng ngày em ra trông/Thấy đàn chim đến phá…'”.

Cũng như nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha, nhà thơ Trần Đăng Khoa xác nhận: Một con vịt có tuổi đời cao, vì “khi còn nói ngọng tôi đã thuộc rồi mà”. Nhà thơ Trần Đăng Khoa phỏng đoán, người viết Một con vịt không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp: “Tôi đoán là cô giáo mầm non, vì lời bài hát chuẩn giọng cô giáo mầm non. Chỉ có cô giáo mầm non mới hiểu tâm lý trẻ con như thế. Chắc là cô ấy bịa ra bài hát này để dạy trẻ con”.

Nhà thơ có nhiều bài thơ thiếu nhi nổi tiếng đánh giá: “Ca khúc không có gì cao siêu, âm nhạc không có gì đặc biệt, lời lại càng… vớ vẩn. Nhưng đặc biệt hiểu tâm lý trẻ con. Trẻ con hát Một con vịt rồi làm theo động tác của con vịt. Hát Một con vịt xoè ra hai cái cánh thì chúng giang tay ra. Đến câu sau Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc thì vỗ vào mông. Đơn giản thế thôi, bé nào cũng làm được”.