Đi tiểu gặp 3 dấu hiệu này cần kiểm tra lượng đường huyết có tăng không

Khi đi vệ sinh, thấy nước tiểu thải ra có nhiều bọt thì phải chú ý, có thể là do lượng đường trong máu quá cao. Do ảnh hưởng của tình trạng tăng đường huyết làm cô đặc nước tiểu, khả năng tăng đường trong nước tiểu nên trong quá trình đi tiểu tạo thành nhiều bọt.

Đường huyết cao lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường nếu thường xuyên có lượng đường huyết sẽ dễ biến chứng thành bệnh tim mạch, bệnh thận do tiểu đường… Bệnh tiểu đường chủ yếu cần kiểm soát lượng đường trong máu. Chỉ cần mức đường huyết được kiểm soát trong giới hạn bình thường thì sẽ không có tình trạng nghiêm trọng xảy ra.

Mặc dù với mức sống xã hội ngày càng được nâng cao, ngày càng có nhiều người chú ý đến sức khỏe thể chất nhưng nhiều người vẫn chưa có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Lý do có thể do quá bận rộn hoặc là cho rằng bản thân mình khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh gì nên không cần cần đi khám. Hoặc cũng có những người có biểu hiện bệnh nhưng tự mua thuốc để uống, thấy đỡ liền không đi khám nữa.

Theo Hướng dẫn y tế của Hiệp hội Tiểu đường Anh, bệnh tiểu đường và các nguyên nhân khác gây ra lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến lượng albumin đi qua thận cao hơn. Điều này có thể dẫn đến nước tiểu có bọt. Bệnh thận do tiểu đường là một biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2. Đó là do sự thay đổi cấu trúc và sự hình thành của thận.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng tổn thương các vi mạch (mạch máu nhỏ) và hệ thống lọc của thận do bệnh thận liên quan đến tiểu đường có thể khiến cho các protein đi vào nước tiểu một cách tự do hơn. Điều này có thể dẫn đến protein niệu và do đó nước tiểu có bọt.

Nước tiểu của người bình thường bài tiết ra ngoài hầu như không có bọt, nếu có những biểu hiện này cần kịp thời thay đổi để hạ lượng đường trong máu, tránh để ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe.

2. Tăng lượng nước tiểu

Tăng lượng nước tiểu (đa niệu) là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường. Một số bệnh nhân thậm chí có thể đi tiểu tới 5.000ml trong một ngày. Tuy nhiên, tình trạng này thường không rõ ràng ở người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh thận.