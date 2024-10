Di sản thiên nhiên hoang sơ giữa đại ngàn Măng Đen

Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, rừng nguyên sinh bạt ngàn cùng hệ thống suối, thác giữa đại ngàn Măng Đen trở thành vốn quý di sản thiên nhiên hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện KonPlong(Kon Tum) từ lâu được du khách ví là thiên đường nghỉ dưỡng. Măng Đen nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ 16-20 độ C, rừng nguyên sinh bao bọc, độ che phủ hơn 80% diện tích tự nhiên. Đây là điều kiện lý tưởng để Măng Đen phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hàng đầu cả nước. Trong làn sương phảng phất buổi sớm, những tia nắng của ngày mới xuyên qua kẽ lá hòa vào thanh âm của muôn loài chim líu lo giữa không gian yên tĩnh, để rồi du khách bất chợt vỡ òa giữa âm thanh ầm ào hung tráng của thác Pa Sỹ, thác tình nhân... Càng đến gần, hiện dần ra những ngọn thác hùng vĩ như “nàng tiên giáng trần” giữa đại ngàn Măng Đen hoang sơ. Thời gian gần đây, huyện KonPlong liên tục tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội du khách đến với Vùng sinh thái du lịch Măng Đen. Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện KonPlong, chia sẻ Măng Đen có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm, nền văn hóa giàu bản sắc, con người thân thiện, mến khách, có nhiều tiềm năng để phát triển thành khu du lịch xứng tầm quốc gia. Du khách đến với vùng đất Măng Đen có thể tìm hiểu về không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Mơ Nâm, giao lưu văn hóa cồng chiêng hay gõ đàn đá hòa quyện vào thanh âm độc đáo vang vọng giữa núi rừng hoang dã. Du lịch sinh thái Măng Đen phát triển bền vững, cả chính quyền, doanh nghiệp cùng người dân đều mong muốn bảo tồn hệ sinh thái rừng nguyên sinh nơi đây. "Tập trung đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, bảo tồn hệ sinh thái rừng, hạn chế xây nhà ở, khách sạn cao tầng thì du lịch Măng Đen mới có thể phát triển lâu dài, mang bản sắc văn hóa, đặc trưng riêng", ông Hà nói. Hiệp Hội Du lịch Măng Đen đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, mỗi năm địa phương này thu hút khoảng 2 triệu lượt khách du lịch và xây dựng Măng Đen - Kon Plông trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.