DI SẢN MANG ĐẬM DẤU ẤN CỦA CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN ABE SHINZO

Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Abe Shinzo đã để lại những thành tựu ấn tượng, không chỉ giúp cải thiện nền kinh tế mà còn nâng tầm vị thế của Nhật Bản trong khu vực và trên toàn cầu.

Khi ông Abe lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Thủ tướng vào năm 2006, ông đã ghi dấu ấn trong lịch sử chính trị hiện đại Nhật Bản khi trở thành Thủ tướng trẻ nhất của nước này kể từ thời đệ nhị thế chiến ở tuổi 52. Tuy nhiên, sức khỏe kém do căn bệnh viêm loét đại tràng buộc ông phải từ chức chỉ một năm sau đó, và đây cũng chính là lý do ông từ chức Thủ tướng sau 8 năm tại nhiệm Thủ tướng lần hai, để lại một di sản mặc dù có nhiều thành tựu to lớn nhưng vẫn còn nhiều dang dở.

Dấu ấn trên trường quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Nổi tiếng là một người theo chủ nghĩa dân tộc, ông Abe Shinzo trong thời gian tại nhiệm đã tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản, ủng hộ sáng kiến viết lại hiến pháp và theo đuổi chính sách ngoại giao chủ động nhằm phục hồi vị thế và sự hiện diện quốc tế của Nhật Bản trên toàn cầu cũng như chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng việc tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ, thúc đẩy mối quan hệ bạn bè và đối tác trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ. Ông Abe đã mang lại sự tự tin cho người dân Nhật Bản cũng như sự ổn định cho nền chính trị của nước này.