Di sản điện ảnh của biểu tượng Hollywood Anne Heche

Đại diện của nữ diễn viên Anne Heche tiếc thương chia sẻ: “Anne có một trái tim rộng lớn và khiến tất cả mọi người cô gặp đều cảm động với tinh thần hào phóng của mình. Hơn cả tài năng phi thường, cô coi việc lan tỏa lòng tốt và niềm vui là công việc của cuộc đời mình. Cô ấy sẽ được ghi nhớ vì lòng trung thực dũng cảm và được yêu mến vì hào quang của mình”.

Nữ diễn viên Anne Heche qua đời vào ngày 13/8 sau tai nạn giao thông.

Gia đình của Heche nói thêm: “Chúng tôi đã mất đi một ánh sáng rực rỡ, một tâm hồn nhân hậu và vui vẻ nhất, một người mẹ yêu thương và một người bạn trung thành. Anne sẽ được nhớ đến là một người không ngừng cống hiến, công việc mang tính biểu tượng và sự vận động nhiệt tình của cô ấy. Sự dũng cảm của cô luôn đấu tranh cho lẽ phải, truyền đi thông điệp về tình yêu và chấp nhận, sẽ tiếp tục có tác động lâu dài”.

Anne Celeste Heche sinh năm 1969, là diễn viên và đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 3 thập niên, Anne Heche đã góp mặt trong hơn 40 bộ phim và chương trình truyền hình. Bước chân vào làng điện ảnh năm 1987, cô được công chúng biết tới với vai chính đầu tiên trong vở opera "Another world". Sau đó, cô ghi dấu với các vai diễn trải dài trên mọi thể loại như trong “I know what you did last summer”, “Wag the dog”, “Psycho”, “Nip / Tuck”, “Everwood”, “Hung,” và “Men in Trees”.

Nữ diễn viên đã giành được đề cử giải Primetime Emmy hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho vai diễn trong bộ phim “Gracie's Choice”. Trước khi qua đời, Heche đã hoàn thành vai diễn cuối cùng trong "The Idol" - loạt phim của HBO có sự góp mặt của Jennie (BLACKPINK), Lily Rose Depp,...

Anne Heche đã là một biểu tượng của Hollywood trong suốt 30 năm qua. Sự ra đi đột ngột của cô để lại một khoảng lớn trong lòng người hâm mộ. Cùng nhìn lại những vai diễn vĩ đại nhất của cô để tôn vinh sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng của Anne Heche.

"Wag the Dog” (1997)

Bộ phim hài chính trị của đạo diễn Barry Levinson “Wag the Dog” quy tụ dàn diễn viên hạng A. Trong đó Robert De Niro trong vai người sửa xe ở Washington, Dustin Hoffman trong vai nhà sản xuất Hollywood và Anne Heche trong vai người hỗ trợ Nhà Trắng thuê họ xử lý một cuộc khủng hoảng Tổng thống.

Cả ba đã dàn dựng và quay phim một cuộc chiến hoàn toàn không có thật ở nước ngoài. Vai diễn Winifred Ames của nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý không chỉ bởi nét diễn sắc sảo của Heche mà còn vì ban đầu vai diễn này được dành cho một diễn viên nam.

"Walking and Talking"

Heche đóng vai chính đối diện với Catherine Keener và Todd Field trong bộ phim "Walking and Talking" của nhà văn kiêm đạo diễn Nicole Holofcener. Đây là một bộ phim độc lập kể về những người bạn thân thời thơ ấu lớn lên và xa nhau.

Lấy bối cảnh căng thẳng của việc lên kế hoạch đám cưới, Anne Heche đã mang đến một trong những màn trình diễn cảm động nhất trong vai một nàng dâu đang phải vật lộn để đối phó với sự ghen tị của người bạn độc thân, cũng như những nghi ngờ của chính cô về vị hôn phu của mình. Bộ phim kết thúc với một cảnh quay ngọt ngào nhưng đơn giản nhưng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

"Donnie Brasco" (1996)

Cảnh sát chìm trong các bộ phim mafia không phải mới nhưng “Donnie Brasco” là bộ phim hay nhất khi làm mờ ranh giới giữa công việc và các mối quan hệ cá nhân. Điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có màn thể hiện xuất sắc của Anne Heche trong vai Maggie Pistone, vợ của điệp viên ngầm Johnny Depp được đám bạn thân gọi là “Donnie Brasco”.

Trong khi phần lớn nội dung phim xoay quanh mối quan hệ của Brasco với Lefty Ruggiero (Al Pacino), Heche đã thực hiện một công việc phi thường khi nắm bắt được sự căng thẳng mà hoạt động bí mật gây ra cho cuộc hôn nhân của họ. Cho dù cuộc điều tra của FBI về gia đình tội phạm Bonanno có kết thúc như thế nào, diễn xuất của Heche biến bộ phim thành một lời nhắc nhở rõ ràng về những hy sinh cá nhân trong mối quan hệ hôn nhân.

"6 ngày, 7 đêm" (1997)

"6 ngày, 7 đêm" là bộ phim hài phiêu lưu kể về cô trợ lý biên tập tạp chí Dazzle xinh đẹp (Anne Heche đóng) phải tạm biệt người yêu tại hòn đảo thiên đường để trở về thành phố cùng viên phi công dũng cảm (Harrison Ford thủ vai) trên một chiếc phi cơ nhỏ. Chuyến đi bão táp đã làm nảy sinh tình cảm tự nhiên giữa hai người.

Quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood nhưng phim lại không được đánh giá cao bởi kịch bản dễ đoán, ít quan tâm đến các nhân vật, thêm thắt nhiều chi tiết dư thừa. Tuy nhiên diễn xuất của Harrison Ford và Anne Heche đã phần nào "cứu vớt" được bộ phim.

"Psycho” (1998)

Bất chấp việc trung thành đối với tài liệu gốc, “Psycho" phiên bản làm lại năm 1998 của Gus Van Sant vẫn là một trong những dự án sai lầm trong thể loại kinh dị kế thừa. Tuy nhiên, Anne Heche lại hoàn toàn chói sáng với màn trình diễn Marion Crane.

Thêm vào đó bộ phim giới thiệu một sô bộ trang phục đẹp nhất mà Heche từng mặc. Cô được khen ngợi với kiểu tóc cắt pixie màu vàng gợi nhớ đến kiểu tóc uốn xù mà Janet Leigh thể hiện trong bản gốc.

“Birth” (2004)

"Birth" xoay quanh câu chuyện của một cô gái Anna (Nicole Kidman thủ vai), vào đêm trước của cuộc hôn nhân thứ hai, bị một chàng trai vị thành niên tên Sean tiếp cận. Bộ phim trở nên khó lường hơn với sự xuất hiện của Clara (Anne Heche) với mái tóc nâu ấn tượng trong vai chị dâu của Sean.

Diễn xuất khi vào vai Clara của Anne Heche đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi truyền tải sự ghen tị chỉ qua một cái nhìn thoáng qua và cách cô nói chuyện với cậu bé Sean giống như với một người lớn tạo nên sự hấp dẫn cho bộ phim. Có lẽ đây là vai diễn đáng sợ nhất và quỷ quyệt nhất của Anne Heche, chứng tỏ khả năng biến hoá diễn xuất ấn tượng. Anne cũng có thể đóng một nhân vật phản diện trong bộ phim cổ trang nhưng cũng có thể vào vai nhân vật chính đáng yêu trong một bộ phim hài, lãng mạn.

"Catfight” (2016)

Nhà làm phim độc lập ở New York mang đến một tác phẩm châm biếm gay gắt, trong đó hai kẻ thù thời đại học là Ashley (Anne Heche) và Veronica (Sandra Oh) có cuộc sống không như họ mong muốn, gặp lại nhau sau nhiều thập kỷ và khiến sự phẫn nộ của họ leo thang dẫn đến cuộc ẩu đả đẫm máu.

Diễn xuất hài hước với hành động khiêu khích lẫn nhau của bộ đôi diễn viên Anne Heche và Sandra Oh đã tạo nên một bộ phim mang tính giải trí, chứa đựng sự dí dỏm, xúc động nhưng vẫn hoàn chỉnh với một thông điệp chính trị xã hội khá rõ ràng./.