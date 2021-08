Đi rừng không mang gạo nhóm người dùng loại quả 'khắc tinh của bệnh gút': Có thể ăn thay cơm!

Thành phần hoá học của hạt gồm: Trong 100 g (khoảng 70 đến 80 hạt) có chứa 30 g nước, 11 g protein, 1,7 g lipid, 50 g cacbonhyđrat và 1,7 g tro. Không chỉ hạt mà lá non, cụm hoa và quả non đều có thể dùng ăn được như một loài rau rừng vì giàu protein, chất khoáng, vitamin A và C.

Ngoài ra rễ hay dây cây gắm còn có công dụng chữa bệnh xương khớp, gút... vô cùng hiệu quả trong Y học (được xem là 'khắc tinh” của bệnh Gút (Gout) và xương khớp vì có chứa nhiều hoạt tính kháng khuẩn như ethyl acetat).