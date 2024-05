Đi ô tô số tự động đổ đèo, dốc thế nào cho an toàn?

Trên đường đèo núi với nhiều con dốc quanh co, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao nếu tài xế ô tô không nắm được các kỹ năng điều khiển xe an toàn, nhất là với dòng xe số tự động.

Mới đây, vụ chiếc ô tô hiệu Suzuki XL7 rơi xuống vách núi cao khoảng 70m ở dốc Đề Pua, tỉnh Điện Biên đã khiến dư luận quan tâm đặc biệt. May mắn, tất cả 5 thành viên trong gia đình có mặt trên chiếc XL7 đều an toàn, chỉ bị thương nhẹ và trầy xước. Dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nhưng qua trường hợp trên cũng là lời cảnh tỉnh tới người lái xe cần đặc biệt quan tâm kiến thức đổ đèo an toàn với xe số tự động để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Suzuki XL7 rơi xuống vách núi cao khoảng 70m. Ảnh: OFFB Chuẩn bị trước khi đi đường đèo núi Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi đường đèo núi là bước quan trọng giúp đảm bảo an toàn khi lái xe qua những khúc cua nguy hiểm. Trước tiên, việc kiểm tra phanh là cần thiết nhất. Hệ thống phanh phải được bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động tốt để có thể kiểm soát tốc độ xe một cách chính xác. Ngoài ra, hệ thống lái và lốp xe cũng cần được kiểm tra để đảm bảo rằng đang trong tình trạng tốt, đảm bảo khả năng điều khiển xe mượt mà và an toàn trên những đoạn đường dốc. Nên kiểm tra xe trước khi đổ dốc, đèo. Ảnh: Land Rover Người lái cũng nên giảm tốc độ trước khi bắt đầu xuống dốc, điều này không chỉ giúp giảm áp lực lên hệ thống phanh mà còn tăng cường sự ổn định của xe. Quan trọng hơn, cần phải lên kế hoạch cho lộ trình, lựa chọn đoạn đèo dốc ít nguy hiểm và tránh các đoạn đường trơn trượt hoặc có nhiều ổ gà, ổ voi. Nên tận dụng phanh bằng động cơ Sử dụng phanh động cơ là một kỹ thuật lái xe hiệu quả, đặc biệt khi xuống dốc, đổ đèo với xe có hộp số tự động. Khi xe bắt đầu đổ dốc, việc chuyển hộp số về chế độ L hoặc S là cần thiết. Chế độ này giúp xe vận hành với vòng tua máy cao, qua đó giúp phần nào hãm tốc độ. Giới lái xe gọi đây là cách kiểm soát tốc độ bằng phanh động cơ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phanh chân. Khi đó, động cơ đóng vai trò như một bộ phận phanh, giúp giảm tải cho hệ thống phanh đĩa và tránh hiện tượng phanh bị quá nhiệt, từ đó kéo dài tuổi thọ của phanh và tăng độ an toàn. Cài số thấp khi đổ dốc, đèo qua đó giúp hãm tốc bằng động cơ. Ảnh: vietmap Ngoài ra, phanh động cơ còn giúp duy trì sự ổn định của xe khi đi qua các đoạn đường trơn trượt hoặc có nhiều sỏi đá. Việc này đòi hỏi người lái xe phải có sự quan sát kỹ lưỡng và phản ứng nhanh chóng, nhất là khi điều kiện thời tiết và đường xá không thuận lợi. Nhìn chung, việc hiểu biết và áp dụng cách phanh động cơ không chỉ làm tăng hiệu quả lái xe mà còn là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn trên đường đèo, núi. Hạn chế sử dụng phanh chân Hạn chế sử dụng phanh chân liên tục khi xuống dốc để bảo vệ hệ thống phanh và đảm bảo an toàn. Việc sử dụng phanh chân quá nhiều có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt phanh, làm giảm hiệu quả phanh và tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát xe. Thay vào đó, người lái nên sử dụng kỹ thuật "phanh nhấp nhả", tức là nhấn phanh một cách nhẹ nhàng và giữ trong vài giây rồi nhả ra, sau đó lặp lại quá trình này. Kỹ thuật này giúp phanh không bị quá tải và giảm thiểu sự mài mòn không cần thiết. Hạn chế sử dụng phanh chân khi đổ dốc. Ảnh: Chí Tâm Bên cạnh đó, việc sử dụng kết hợp giữa phanh động cơ và phanh chân cũng rất hiệu quả. Điều chỉnh sang chế độ số thấp để phanh động cơ sẽ giúp giảm bớt áp lực cần thiết phải dùng đến phanh chân. Ngoài ra, người lái xe cần tận dụng tính năng hỗ trợ đổ đèo, dốc với những dòng xe hiện đại có sẵn trang bị này. Trước khi xe di chuyển đến cung đường đèo, dốc, tài xế chỉ cần bấm nút kích hoạt tính năng, máy tính trên xe sẽ tự tính toán, hỗ trợ tự động phanh, duy trì tốc độ cố định. Để duy trì độ bám đường của lốp xe, hệ thống phanh sử dụng các lực tùy biến để sao cho chúng không bị bó cứng và hoạt động hiệu quả nhất. Chú ý tập trung quan sát và phản ứng nhạy bén Quan sát và phản ứng linh hoạt là hai kỹ năng lái xe thiết yếu, đặc biệt quan trọng khi đổ dốc. Người lái cần luôn giữ tầm nhìn xa và rộng, quan sát cẩn thận mọi chuyển động phía trước và xung quanh xe để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ. Khi xuống dốc, việc phát hiện sớm các chướng ngại vật, ổ gà hoặc sự thay đổi đột ngột lưu lượng giao thông có thể giúp người lái đưa ra quyết định chính xác, từ đó điều chỉnh tốc độ hoặc đường đi một cách an toàn. Phản ứng linh hoạt không chỉ dừng lại ở việc điều khiển tốc độ và hướng đi. Người lái cần sẵn sàng thay đổi kế hoạch lái xe tùy theo điều kiện thời tiết, tình trạng mặt đường và các yếu tố bất ngờ khác. Điều này đòi hỏi người lái phải có kinh nghiệm và sự nhạy bén để đánh giá đúng tình hình và đưa ra các phản ứng phù hợp. Việc duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng là chìa khóa để xử lý thành công các thách thức trên đường, đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách.