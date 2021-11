Vào chiều ngày 2/11, một nhóm người đánh bóng chuyền ở bãi đất trống trên đường D10, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì trái bóng văng ra xa.



Lúc này, một người trong nhóm chạy lại khu vực bụi cỏ gần đó nhặt bóng. Tới gần chỗ trái bóng, người này giật mình phát hiện một người đàn ông mặc quần jean, cởi trần, mắt mở nằm bất động, cơ thể tím tái dưới một gốc cây.



Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã chết nên báo công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nhận được tin, Công an TP. Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Được biết, nơi phát hiện nạn nhân tử vong là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, gần đó có một sân đánh bóng chuyền nên người dân thường ra đây để chơi.



Đến 19h cùng ngày, Công an TP. Thuận An vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết nạn nhân.