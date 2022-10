Đi ngược chiều bị tông bay người, mẹ cố bò về phía con mà bất lực

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một vụ tai nạn giao thông hết sức đau lòng vừa xảy ra tại Bình Dương nhưng vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận.

Theo camera ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào 17h01 ngày 22/10, lúc này, chiếc xe của 2 mẹ con lưu thông ngược chiều trên đoạn đường vắng. Trong lúc sang đường không may va chạm với xe của 1 thanh niên đang đi với tốc độ cao theo chiều ngược lại.