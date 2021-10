Đi lại liên tỉnh vẫn khá khó khăn dù 'mở cửa' và nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 19

Trong khi đó, UBND TP.HCM gửi văn bản tới 5 tỉnh, bao gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh để lấy ý kiến dự thảo về phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng giữa TP.HCM và các tỉnh. Theo dự thảo này, hoạt động vận tải hành khách vẫn còn hạn chế trong giai đoạn đầu và chưa triển khai đại trà cho nhiều đối tượng.

Đối với việc đưa đón công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức với đảm bảo các điều kiện bao gồm người trên xe đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế; Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực theo quy định ngành y tế.



Riêng người dân từ các tỉnh đến TP.HCM để khám chữa bệnh (ngoại trừ trường hợp cấp cứu) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực 72 giờ và phải đảm bảo một trong các điều kiện: Có giấy chuyển viện (của các bệnh viện) từ các tỉnh, thành đến bệnh viện tại TP hoặc giấy hẹn tái khám của các bệnh viện tại TP; Xác nhận của chính quyền địa phương (cấp phường, xã) về cho phép đến TP khám chữa bệnh. Giấy xác nhận có thể hiện đầy đủ thông tin về: người đi khám bệnh, người lái xe và phương tiện.

Khu vực TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng được xem là điểm nóng cho nhu cầu đi lại khá cao từ thời điểm 1/10.



Trước tình hình này, Công điện ngày 30/9 của Thủ tướng cũng quy định rõ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào "Khu vực". Việc đưa đón người ra, vào "Khu vực" phải được chính quyền các tỉnh, thành phố trong "Khu vực" và tỉnh, thành phố khác thống nhất, tổ chức an toàn, chu đáo. Chính quyền TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh, thành phố khác ngoài "Khu vực".



Các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tỉnh, thành phố trong "Khu vực" tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê. Phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong "Khu vực" để khôi phục sản suất, kinh doanh.