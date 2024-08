Đi lạc hơn 350km, người đàn ông được công an giúp đỡ trở về nhà

Anh Trần Quang N. đứng thứ 2 từ phải sang (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Qua nắm thông tin, người đàn ông này tên Trần Quang N. (trú xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Công an xã Ia Tơi đã liên hệ với Công an xã Đak Ơ xác nhận thông tin và báo với người nhà phối hợp đưa trở về nhà an toàn.