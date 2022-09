Đi hát quá flop, 4 idol Kpop chuyển sang làm TikToker lại hot bất ngờ

Mặc dù vậy Dalha có lẽ sẽ không phải tiếc lâu khi hiện cô là một influencer có tiếng ở Hàn Quốc với gần 7 triệu lượt theo dõi.

3. Insoo

Insoo vốn có kế hoạch debut trong nhóm nhạc nam Off The Cuff. Nhóm đã phát hành nhiều ca khúc và music video mở đường, nhưng Off The Cuff còn chưa kịp có màn debut chính thức thì đã phải tuyên bố tan rã.

Với ngoại hình sáng và khả năng trình diễn vốn có của một thần tượng, Insoo cũng nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trên mạng xã hội. Tính đến năm 2022, chỉ một năm sau khi Off The Cuff tan rã, Insoo đã tích lũy được 2 triệu lượt theo dõi.