'Dì ghẻ' đối diện án tử hình, có thể tiếp tục thay đổi tội danh bố

Đối mặt án tử hình là có căn cứ



Cơ quan Công an TP.HCM đã có Quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, trú TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.



Về tình huống pháp lý trong vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Hồ Chí Minh đã có Quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự là thể hiện sự công tâm, khách quan, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của loại tội phạm xâm hại trẻ em đang diễn ra gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.



Kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định trong thời gian sống chung, đối tượng Trang nhiều lần sử dụng vũ lực đánh đập, hành hạ dã man, tàn bạo cháu bé gây nên những tổn thương nghiêm trọng cơ thể và tinh thần.

Theo luật sư, việc Trang đối mặt án tử hình là có căn cứ. Sự việc xảy ra vào ngày 22/12/2021, là kết quả của quá trình bạo lực tàn ác, sử dụng hung khí, điên cuồng đánh đập cháu trực tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn tới tử vong. Do đó, hành vi của đối tượng đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được được quy định tại điểm b và n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.



Như vậy, ngoài việc đánh cháu bé tử vong vào ngày 22/12, thì vào thời gian trước đó, đối tượng còn đối xử tàn ác làm cho cháu bé bị đau đơn về thể xác và tinh thần nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự.



Theo luật sư Thơm, hành vi phạm tội của bị can Trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người và đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế được Hiến pháp, pháp luật, Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ.



Đối tượng Trang đã phạm tội Giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng (đánh đạp, tra tấn cháu suốt 4 tiếng đến khi cháu bất tỉnh mới dừng lại).



Hành vi trên đã thể hiện bản tính ác độc, không còn tính người nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật với hình phạt cao nhất phải đối mặt Tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.



Có thể tiếp tục thay đổi tội danh người bố?



Về phía Thái, trước đó được xác định cũng có hành vi sử dụng vũ lực tham gia cùng Trang đánh đập, hành hung cháu trước thời điểm ngày 22/12. Hành vi của Thái được xác định là đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác, trong đó Trang giữ vai trò chủ mưu, người khởi xướng.



Nhưng do Trang không phải là mẹ cháu bé nên không thỏa mãn mặt khách thể tội phạm là đối tượng của tội phạm phải là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, và người có công nuôi dưỡng mình. Luật sư Nguyễn Anh Thơm. Do đó, để đảm bảo đúng các yếu tố cấu thành tội phạm, CQĐT đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái về tội Hành hạ người khác với vai trò đồng phạm theo Điều 140 Bộ luật hình sự.



Đối với hành vi Che giấu tội phạm, theo quan điểm của Cơ quan điều tra thấy rằng, đối tượng Thái đã có hành vi tiêu hủy chứng cứ là những clip trong máy điện thoại ghi lại những hình ảnh Trang đánh chết cháu bé tại nhà gây khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ bản chất vụ án. Do đó, Thái đã cấu thành tội Che giấu tội phạm được quy định tại Điều 389 Bộ luật hình sự.



Tuy nhiên, theo quan điểm của luật sư Thơm, việc khởi tố người bố Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội danh "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" là quyết định tố tụng ban đầu.



Bởi, nếu trong quá trình điều tra, có căn cứ xác định ngày 22/12, Thái trực tiếp hoặc gián tiếp biết Trang đánh cháu bé, anh ta không những không can ngăn mà còn giúp sức về mặt tinh thần, bỏ mặc hậu quả cho đối tượng đánh chết cháu bé thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm Giết người với lỗi Cố ý gián tiếp theo Khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự.



Cụ thể, đó là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.



"Có thể thấy, hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi cùng Nguyễn Võ Quỳnh Trang tham gia hành hạ, đánh đạp cháu suốt thời gian dài. Cháu gái đã thiếu thốn tình cảm của người mẹ, nhưng Thái không thương yêu, bù đắp cho con mà lại để người tình đánh chết cháu nên cần phải xử lý nghiêm minh", luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu quan điểm.