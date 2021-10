Đi đường nghe điện thoại, thanh niên bị xe máy đâm tàn khốc

Tuy nhiên khi sang đường, người này đã không quan sát xung quanh mà chỉ tập trung nghe điện thoại. Khi vừa đi được 1 đoạn thì một nam tài xế điều khiển xe máy lao tới, đâm trúng thanh niên đang sang đường kia.

Đoạn clip ghi lại sự việc