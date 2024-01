Đi dự tiệc Tất niên công ty về, tôi thấy cửa nhà đóng kín, bên trong tắt điện tối thui

Thế nhưng sau màn ăn uống, chúc mừng nhau thì còn phát sinh 1 việc đó là màn rút thăm may mắn. Năm nay Giám đốc nói rằng ai cũng có quà, cứ rút thăm là có. Thế nên tôi cũng ở lại tham gia. Lúc đến lượt tôi, tôi rút thăm được trúng 1 chiếc nồi cơm điện tử đời mới. Phải nói là tôi mừng lắm vì món quà của tôi là to nhất trong nhóm chơi cùng. Và cũng vì mải vui nên tôi không để ý là đã 11 giờ đêm rồi, điện thoại cũng có vài cuộc gọi nhỡ của chồng lúc 10 giờ nhưng do không khí ồn ào ầm ĩ quá nên tôi không nghe thấy. Tôi gọi lại thì không thấy chồng nhấc máy. Tôi vội nhận quà rồi gọi taxi về luôn, về tới nhà cũng gần nửa đêm.