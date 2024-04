Đi du lịch ngày lễ, tôi mất 50 triệu nhưng nhận về một cục tức to đùng

Tôi chẳng biết bà có vui không chứ tôi thì khá bực mình. (Ảnh minh họa)

Rồi còn chuyện ăn uống. Đi biển thì tất nhiên phải ăn hải sản rồi. Đồ hải sản ở khu du lịch thì đắt cũng là chuyện có thể hiểu. Mẹ chồng tôi lại vừa ăn, vừa nhìn giá, vừa so sánh và liên miệng than: "Ôi ốc này ở nhà vài chục ngàn 1 cân, có mà ăn no, thế mà ở đây trăm năm mươi ngàn được mỗi đĩa vài con. Cả mực này, mẹ mua loại ngon mới đến 200 ngàn một cân, cứ cho là ở nhà hàng đắt thì cũng chỉ 300 ngàn thôi chứ đây tính gấp 3 lần. Đắt quá, đắt thế không biết".