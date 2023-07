Đi đu BlackPink ở sân Mỹ Đình không 'rồ' mới lạc lõng

Không “dây cà ra dây muống” nên 21h30 có lẻ, pháo hoa đã bắn rực rỡ, các cô vẫy tay chào và đi vào phía trong, để lại nơi “thượng đế” sự lâng lâng xen tiếc nuối.

Khi ra về, tôi nghe một khán giả bình luận: “Người Hàn khôn thật. Không chiêu đãi thừa mứa nên có khán giả đã đi xem đêm thứ 1 lại săn vé đi tiếp đêm thứ hai vì chưa thỏa cơn thèm”.

Ở ta, cứ đi xem ca nhạc nhiều khán giả lại nơm nớp lo, 1h sáng có khi chưa về đến nhà. Bởi các ca sĩ thường trổ tài ăn nói, ngoài tài ca hát. Có những chương trình lại hơi đông MC.

Thí dụ, live show The best of Nhu Quynh thu hút khoảng 2.000 khán giả ở Nhà hát Hoà Bình (TP Hồ Chí Minh), được đánh giá là live show dài nhất ở ta, vì kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ và có tận 3 MC. Không ít khán giả than: Giá live show chỉ tập trung chuyên môn, MC bớt nói, thì gọn gàng và thú vị hơn bao nhiêu.

“Hiện đại, hại điện”

Khi làm thủ tục “check in”, tôi nhìn chiếc vòng trên tay và bất giác nhớ tới chiếc vé xem live concert mấy năm trước của người được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà” Việt Nam.

Đó là chiếc vé xem ca nhạc to nhất, nặng nhất, cứng nhất mà tôi được biết. Còn hôm nay, để vào cửa xem BlackPink tôi chỉ cần đeo chiếc vòng vào tay và quét mã QR.

Nhưng đêm thứ 2 của BlackPink trục trặc xảy ra ở việc quét mã QR, không chỉ ở hạng Cat 5 như một số ý kiến phản ánh. Tôi cũng như bao khán giả phải đợi chờ không ít thời gian.

Gần giờ diễn, tôi mới đến lượt được quét mã. Có những khán giả đưa mã QR máy nhận diện được, còn trường hợp của tôi và người nhà, ở hạng Cat 3, máy không thể nhận diện.

Họ hướng dẫn chúng tôi đi đến cuối sân để gặp ban tổ chức giải quyết. Đang lúc hoang mang, bỗng có một nhân viên phục vụ tiến đến đề nghị tôi mở thư điện tử của TicketBox, trong đó xác nhận vé tham dự sự kiện Born Pink World Tour Hanoi.