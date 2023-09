Di dời tài sản và người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Mưa lũ cũng gây thiệt hại về nhà dân, cột điện, tường trạm y tế xã Thanh Dương bị đổ 40m, đổ sập 1 cầu dân sinh ở xóm Nho Xuân (xã Thanh Nho) của huyện Thanh Chương.

Trong những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở trung du đồng bằng ven biển 100-200mm, có nơi trên 250mm như: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương…

Riêng vùng núi lượng mưa đo được 50-100mm, có nơi trên 150mm như: Con Cuông, Quỳ Hợp, Quế Phong.