Di chứng "sương mù não" hậu COVID-19: Tại sao COVID-19 gây ra sương mù não? Cần làm gì để sương mù não sớm biến mất?

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) cho thấy: Sau khi lấy mẫu dịch não tuỷ từ 17 F0 đã khỏi bệnh khoảng 10 tháng sau khi mắc COVID-19 thể nhẹ. 13 người trong đó đã trải qua những dấu hiệu dai dẳng của sương mù não, trong 13 người này thì 10 người cho thấy có sự hiện diện của chứng viêm thần kinh và lượng kháng thể miễn dịch bất thường.



Hội chứng sương mù não khiến cho người bệnh bị lú lẫn, không thể tập trung hoặc khó đưa ra quyết định, thường xuyên đưa ra lặp đi lặp lại các câu hỏi giống nhau và không thể làm theo hướng dẫn, sau đó thì nhanh chóng cáu gắt.



COVID-19 ảnh hưởng đến não như thế nào? Vì sao COVID-19 gây sương mù não?



Có nhiều cách mà COVID-19 có thể gây hại cho não. COVID-19 có thể gây viêm não, đột quỵ và thiếu oxy lên não. Nhưng cũng có những tác động khác phức tạp hơn, ví dụ như suy giảm liên tục sự chú ý.



Nguyên nhân gây sương mù não có thể liên quan đến việc các tổ chức, tế bào thần kinh bị virus xâm nhập và tình trạng viêm lan tỏa do hậu quả của Covid-19. Sương mù não cũng được cho là do bệnh nhân đã quá lo lắng, dẫn đến việc căng thẳng quá độ, mất ngủ, ăn kém, suy nghĩ nhiều, sau đó ảnh hưởng đến hành vi và tâm trạng.