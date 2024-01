Đi chùa đầu năm, mỗi người nên giữ ba nghiệp

Tết đến chúng ta nên đón Tết bằng tâm hoan hỷ, tâm chia sẻ, tâm yêu thương của mình với những người thân, với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Nên quan tâm lẫn nhau trong đời sống xã hội để có một cái Tết đoàn viên bên họ hàng, anh chị em; kết nối tình làng nghĩa xóm tốt đẹp hơn.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên đi chùa để tham dự vào các khóa lễ cầu nguyện đầu năm, hướng tâm đến những điều tốt đẹp; đặc biệt là đàn Dược Sư ở các chùa. Đó là hoạt động tâm linh rất ý nghĩa được Phật giáo chuyển tải đến người dân.

Nên nhớ khi đến chùa lễ Phật, cũng nên tránh xa những điều phi pháp, tiêu cực như rượu chè, cờ bạc, say xỉn, cá độ. Đầu năm nên hướng tâm đến điều tích cực, lành mạnh, trong sáng, bình an để có một năm mới an lạc, sức khỏe, thành công. Các cụ xưa đã dạy 'đầu xuôi đuôi lọt', khởi đầu năm mới an lạc cả năm sẽ thành công!

Lộc chùa không nên hiểu là cây lá vườn chùa mà là những bao lì xì có lời chúc của Tăng Ni, lời Phật dạy - Ảnh: GN