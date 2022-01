Đi chơi về muộn bị mắng, nghịch tử ra tay sát hại mẹ

Ngày 14/1, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ V.M.S (SN 1986, ngụ quận 11) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Vụ án khiến nhiều người phẫn nộ bởi nạn nhân của S là bà B (SN 1955, ngụ phường 2, quận 11, mẹ ruột S).

Theo Công An Nhân Dân, tối 11/1, S lấy xe đi chơi đến 4h sáng 12/1 mới trở về nhà, bị bà B la rầy. Bực tức vì bị mẹ chửi bới, S dùng chiếc quạt điện đánh bà B bị thương ở vùng đầu. Sau đó, S tiếp tục lao vào tấn công bà B khiến nạn nhân bất động trên sàn nhà, rồi bỏ đi.



7h cùng ngày một số người dân phát hiện bà B nằm trên sàn nhà, trên người có nhiều vết thương nên báo với Công an. Kiểm tra nạn nhân, Công an quận 11 xác định bà B đã tử vong nên tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.



Từ những dấu vết tại hiện trường và lời khai của một số nhân chứng, Công an quận 11 đã truy tìm và bắt được S.



Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, xử lý vụ án.