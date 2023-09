Đi chơi vẫn cho con "lỉnh kỉnh" mang theo bài tập về nhà, nữ MC nổi tiếng giải thích lý do mà được khen "bà mẹ kiểu mẫu"

Quan điểm này theo mình trong cả cách chăm sóc và dạy dỗ con cái. Ví dụ: Mình luôn đi họp phụ huynh, nhớ mọi nội dung trong cuộc họp, nhớ tên, tính cách các bạn của con mình nhưng hầu như chẳng bao giờ nhớ xếp loại học lực của các con.

Năm nào 1/6, cơ quan, tổ chức tặng quà học sinh giỏi là mình cũng phải về hỏi tụi nhỏ xếp hạng, giấy khen và rồi kiểu gì cũng lại quên nộp. Thế là huề cả làng. Đấy, học chính còn thế nữa là học phụ".

Cô cho biết, với mình, chỉ cần các con được an toàn, vui và không bỏ cuộc. Bởi các con chưa có đủ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức để đề phòng, đối phó với rủi ro, nguy hiểm nên cần được người lớn đảm bảo an toàn. Nếu hành trình đủ vui con sẽ tự tìm cách khám phá, học hỏi. Còn nếu không, cha mẹ, thầy cô có bắt ép cũng vô ích. Đó là lý do cô chẳng bao giờ đòi hỏi con biết đánh một bản nhạc, thuộc một điệu nhảy, giỏi một kỹ năng… khi kết thúc hành trình nào đó.

Mọi việc đều cần thời gian trải nghiệm và tìm câu trả lời nên không bỏ cuộc, ở chừng mực nào đó là cần thiết để khám phá bản thân và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình. Khi hành trình đảm bảo các yếu tố này, chắc chắn kết quả không bao giờ tệ và bố mẹ, con cái cũng chẳng áp lực, căng thẳng với nhau.

MC cũng từng chia sẻ, ở nhà, rất hiếm khi cô ngồi xuống cầm tay con tập viết hay dạy con từng chữ A, B, C. Cô cũng không ngồi kèm, làm bài tập cùng con. Nếu có, chỉ giảng giải cho con về lợi ích của việc học tập, sự cần thiết của kiên nhẫn trong học tập, hướng dẫn con cách tư duy trước 1 bài tập khó, 1 môn học khó...

"Mình cho rằng: Dạy và học kiến thức ở trường, cô giáo làm tốt hơn mẹ, mẹ chỉ nên phối hợp với giáo viên, gia sư để hướng dẫn con về tư duy, theo dõi, khuyến khích để con phát huy khả năng và góp ý, định hướng cho con (nếu được con hỏi ý kiến). Tuy không kèm con học nhưng mình lại rất, rất được 2 bạn nhỏ tín nhiệm. Đến giờ mình vẫn là chị Google của các bạn ý, mình sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong cuộc sống của 2 bạn", nữ MC chia sẻ.

