Đi chợ nên mua chân giò trước hay sau? Cách phân biệt, chọn mua chân giò tươi ngon

Chân giò lợn là một phần không thể thiếu trong nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phân biệt giữa chân giò trước và chân giò sau để chế biến món ăn sao cho ngon miệng và phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách nhận biết và lựa chọn chân giò lợn.

Đặc điểm của chân giò trước của lợn

Chân giò trước của lợn là phần chân mà lợn thường sử dụng để di chuyển, do đó cấu trúc của nó bao gồm nhiều cơ, gân và dây chằng, làm cho chân giò trước cứng và chắc hơn. Do lợn chủ yếu sử dụng chân trước để vận động, nên phần này có hương vị đậm đà hơn, móng guốc cũng to và khỏe hơn chân sau. Nếu bạn yêu thích những món hầm, thì chân giò trước là lựa chọn tuyệt vời bởi khi nấu, thịt sẽ mềm và thấm đẫm gia vị.