Đi chợ mua bánh kẹo ngày Tết phải né ngay 7 món "siêu bẩn" này, vừa phí tiền lại hại sức khỏe, món thứ 3 còn thuộc danh sách gây ung thư của WHO

2. Bơ đậu phộng: Chứa nhiều lông



Theo cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), một lọ bơ đậu phộng có thể sẽ chứa nhiều hơn một sợi lông của loài gặm nhấm và trung bình 30 (hoặc nhiều) mảnh côn trùng trên mỗi 100 gram. Tuy hơi kém vệ sinh nhưng mức độ này được cho là không đến mức gây nguy hiểm, tuy nhiên nếu thường xuyên bị dị ứng bạn cũng nên cân nhắc kỹ trước khi tiêu thụ chúng.



3. Các loại hạt bị mốc: Chứa độc tố gây ung thư mà WHO cảnh báo



Đi chợ mua hướng dương, hạt bí, lạc... về ăn Tết, bạn cần tránh mua phải những loại hạt có dấu hiệu nấm mốc, khi ăn có vị đắng. Với những loại hạt có vị đắng, bạn cần phải nhổ chúng ra khỏi miệng và súc miệng ngay.



Theo cảnh báo của WHO, ngũ cốc và nhất là các loại hạt, ngô, đậu và lạc nếu bị mốc thường chứa một độc tố nguy hiểm tên là aflatoxin, độc tố này được WHO xếp vào danh sách tác nhân gây ung thư nhóm 1, tiêu thụ những thực phẩm nhiễm aflatoxin trong thời gian dài thì có thể gây tổn thương tế bào gan và làm tăng tỷ lệ ung thư.



4. Hướng dương có hạt màu vàng



Trước khi có quyết định mua hướng dương bạn nên lấy một ít để nếm thử, nếu chúng ngon thì bạn nên chọn mua. Ngược lại, nếu thấy hạt hướng dương màu vàng thì cần xem xét lại bởi đó là dấu hiệu hướng dương sắp hỏng, đã tích trữ lâu ngày, trong đó có thể phát triển một số vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn nữa dinh dưỡng cũng đã bị mất dần.

5. Hạt dẻ cười có màu trắng đặc biệt



Trong ngày Tết, chúng ta luôn thích những loại thực phẩm mang ý nghĩa tốt đẹp và hạt dẻ cười là một trong số đó. Tuy nhiên theo một người buôn bán đồ ăn lâu năm trên trang Sohu, khi mua hạt dẻ cười không nên mua loại có màu sắc quá trắng.



Vì hạt dẻ cười tự nhiên thường có màu vàng sậm chứ không trắng xóa, nếu hạt dẻ cười có màu trắng đặc biệt thì rất có thể đã bị tẩy trắng để mẫu mã bắt mắt hơn. Do đó, không nên mua loại hạt dẻ cười này, hãy mua loại hạt dẻ cười có màu vàng sậm, to, căng mọng, tươi và còn nguyên vỏ.

6. Hạt đã được thay đổi màu sắc hoặc hương vị



Trong những ngày Tết, gia đình, bạn bè thường có thời gian để quây quần bên nhau nhâm nhi những đĩa hạt dưa, hạt hướng dương. Nhưng cần lưu ý rằng tránh mua những hạt có màu sắc, mùi vị tẩm hương liệu... vì trong quá trình chế biến chúng đã được bổ sung nhiều phụ gia, cùng hàm lượng muối, đường tương đối lớn, thường xuyên ăn chúng sẽ không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy mua những loại hạt có màu sắc và hương vị tự nhiên.



7. Bim bim không nhãn mác, giá thành rẻ



Bim bim vốn dĩ được làm từ các loại bột ngũ cốc được chế biến bằng nhiệt độ cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, để có thể đạt được mùi vị và sức hấp dẫn với đối tượng khách hàng là trẻ nhỏ, các cơ sở sản xuất bim bim phải sử dụng rất nhiều phụ gia, phẩm màu. Nếu như không được kiểm soát tốt các yếu tố này sẽ trở thành nguồn gây hại cho cơ thể.



Ở Việt Nam, nhiều loại bim bim không nhãn mác, giá thành rẻ đã được phát hiện rằng nguyên liệu có chứa phẩm màu và các loại phụ gia không có nguồn gốc. Chưa cần biết sản phẩm ở đây độc hại cỡ nào nhưng tất cả các gia đình sản xuất bim bim ở đây đều không bao giờ cho con cháu mình sử dụng loại bim bim do chính họ sản xuất ra.



Hơn nữa, quá trình chế biến bim bim một cách vô cùng thủ công ở các cơ sở trên cũng là điều đáng bàn: Bim bim sẽ được chiên qua dầu với nhiệt độ rất cao để đảm bảo độ giòn và hấp dẫn vị giác. Các loại dầu ăn sử dụng đều là sản phẩm đã chiên đi chiên lại.



Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), trên nguyên tắc dầu ăn chỉ được sử dụng một lần. Dầu ăn đã qua chiên nấu nhiều lần, cộng thêm việc tái chế ở nhiệt độ cao nên thành phần hóa học bị biến đổi, phân hủy thành nhiều chất gây hại sức khỏe, nhất là các chất béo chuyển hóa (trans-fat). Loại chất béo này vào trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, béo phì, tim mạch…



Ngày Tết nếu mua bim bim, mọi người nên chọn loại bim bim có ghi rõ nguồn gốc và nơi sản xuất. Không nên dùng bim bim nếu nó bốc ra mùi lạ và có hiện tượng mốc hỏng. Hạn chế sử dụng các sản phẩm có màu sắc bắt mắt vì rất khó kiểm soát dư lượng màu.