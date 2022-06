Đi câu ngoài biển, bất ngờ gặp trúng cá mập trắng lớn

Jim Piazza báo cáo sự việc với lực lượng tuần tra duyên biển Mỹ, họ cử nhân viên xuống khu vực để kiểm tra đảm bảo an toàn. Theo các nhân viên an ninh biển, cá mập trắng lớn không phải là chưa từng xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển New Jersey, nhưng đây là lần hiếm hoi quay được video cận cảnh cá mập trắng chỉ cách bờ chưa đầy 2 km.

Thời gian này nước ở nhiều vùng biển ở Mỹ ấm lên, tạo cơ hội cho cá mập hoạt động. Ở các thành phố ven biển, người dân địa phương thường xuyên chia sẻ thông tin về việc nhìn thấy cá mập. Riêng Massachusetts đã phát hiện khoảng 10 con cá mập. Ở New York, người ta tăng cường sử dụng máy bay không người lái để phát hiện cá mập trước khi con vật đi đến gần bờ biển.

Chỉ riêng trong năm 2021, đã có 47 cuộc tấn công của cá mập nhằm vào con người. Các chuyên gia khuyên những người bơi lội nên ở gần nhân viên cứu hộ và tránh bơi nơi hải cẩu hoạt động.

Hoàng Dung (lược dịch)