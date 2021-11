Đi cắt cỏ cho bò, người phụ nữ rơi xuống dòng nước lũ tử vong

Your browser does not support the audio element.

Tối 29/11, trao đổi PV Dân trí, ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) - xác nhận, cơ quan chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ tại xã Cư San.