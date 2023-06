Đi cấp cứu lúc rạng sáng nghi do ăn quá nhiều loại quả bán khắp nơi ở Việt Nam

Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ rạng sáng 25/6. Các bác sĩ chỉ định chụp CT ổ bụng, xác định chị bị tắc ruột do bã thức ăn, nghĩ đến vì ăn mít.

Thạc sĩ Bác sĩ Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, chia sẻ phương pháp phẫu thuật mở ổ bụng nhằm tiếp cận và giải phóng vùng bị tắc ruột do bã thức ăn. Khối thức ăn khiến đoạn ruột bị tắc đóng đặc, chặn lưu thông bình thường của đường tiêu hóa.

Sau gần 2 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy hoàn toàn bã thức ăn, tạo lại sự lưu thông của đường tiêu hóa.

Đáng lưu ý, bệnh nhân này từng phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư dạ dày 2 năm trước. Do đó, khả năng co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày không hiệu quả. Khi bệnh nhân ăn nhiều thực phẩm có chất xơ như mít, măng… đã tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa, kết quả là bã thức ăn bị đẩy xuống ruột non gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột.