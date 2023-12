Trang Eat this not that chỉ ra các lợi ích khi đi bộ leo dốc, như giúp đốt cháy nhiều calo và có thân hình thon gọn.

Đi bộ leo dốc giúp đốt cháy nhiều calo và có thân hình thon gọn. Đồ họa: Thanh Thanh Đốt cháy nhiều calo hơn Đi bộ leo dốc giúp đốt cháy nhiều calo hơn so với đi bộ trên mặt đất bằng phẳng. Điều này giúp giảm cân và có thân hình thon gọn hơn. Bạn có thể lựa chọn đi bộ trên máy có điều chỉnh độ nghiêng hoặc đi bộ lên cầu thang. Tăng cường sức mạnh cho nhóm cơ nằm ở mặt sau của cơ thể (posterior chain) Nhóm cơ nằm ở mặt sau của cơ thể được tạo thành từ cơ mông, gân kheo, cơ cột sống và bắp chân. Những cơ này đóng vai trò lớn trong việc đi, đứng, ngồi và các chuyển động khác. Tăng cường sức mạnh cho nhóm cơ nằm ở mặt sau của cơ thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo đó, tư thế được cải thiện, giảm nguy cơ chấn thương. Đồng thời, hỗ trợ tính linh hoạt, sức bền, sức mạnh của cơ bắp. Cải thiện sức khỏe tim mạch Đi bộ leo dốc làm tăng nhịp tim. Nhịp tim tăng cao trong khi tập thể dục có lợi bởi cung cấp nhiều máu và oxy đến cơ hơn, giúp tăng sức bền và đạt hiệu quả tối đa khi tập luyện. Đồng thời, cải thiện sức khỏe tim mạch. Bắp chân khỏe hơn Bắp chân thường bị bỏ qua trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, đi bộ leo dốc là cách thích hợp để tác động vào nhóm cơ quan trọng này. Đi bộ leo dốc kích hoạt cơ bắp chân ở mức độ lớn hơn nhiều so với đi bộ bình thường. Bắp chân khỏe hơn có nghĩa là tăng sức mạnh của chân, khả năng giữ thăng bằng tốt hơn và lưu lượng máu vận chuyển trong cơ thể được cải thiện.