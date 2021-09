Đi bắt ốc mùa dịch, ông chú bị phạt theo cách 'ai cũng sướng'

Dich Covid-19 hoành hành khiến đời sống của người dân tại nhiều tỉnh, thành gặp khó khăn do thất nghiệp, đặc biệt, tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.



TP. Vinh tỉnh Nghệ An là 1 trong các thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cao hơn một bước từ 1/9.



Chính vì vậy, việc người dân ra đường không có lý do chính đáng thì bị phạt cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có rất nhiều câu chuyện về những người dân khó khăn, bắt buộc phải đi ra ngoài kiếm cái ăn cho cả nhà như người đàn ông trong clip dưới đây.



Một đoạn clip về người đàn ông nghèo ở Vinh ra ngoài bắt ốc trong thời gian giãn cách xã hội bị phát hiện khiến nhiều người cảm thấy xót xa, nghẹn lòng đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Ông chú nghèo đi bắt ốc bị phát hiện, phải thực hiện hình phạt có 1-0-2

Theo hình ảnh ghi lại, người đàn ông đi chân đất, đứng trước chậu ốc đầy, khẩu trang đã che kín nhưng người xem vẫn thấy được nét mặt buồn thiu, khắc khổ.

Chú tỏ ra bối rối, hết lấy tay chỉnh mũ rồi lại vê ngón tay ngại ngùng khi bị hỏi: "Em phạt này, chỉ thị 16+ không được đi như này!".