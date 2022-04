Đi ăn trộm, thanh niên bị gia chủ tóm sống, tát cho mặt mũi sưng vù

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống người dân bắt trộm và "dạy dỗ" hắn ta bài học nhớ đời giữa ban ngày thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo đó, vào khoảng 13h13 chiều ngày 17/4, lợi dụng lúc gia chủ đang nằm ngủ trên ghế, 1 nam thanh niên đội mũ, bịt khẩu trang kín mít đã nhẹ nhàng tiến vào trong nhà, lục ngăn tủ kiếm tiền.