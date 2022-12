Đi ăn cưới cùng Song Joong Ki, tình mới 'sáng' hơn cả cô dâu

Người đẹp lần đầu xuất hiện trong phim Journey Of Love (2002) và đóng nhiều vai phụ khác nhau trong các phim The Borgia (2006), Third Person (2013), The Lizzie McGuire Movie (2003), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018)...

Katy là giáo viên đặc biệt của Song Joong Ki trong quá trình quay phim Vincenzo khi anh phải học tiếng Ý. Katy đã dạy anh tiếng Ý và tiếng Anh.

Trong bài phát biểu tại APAN Star Awards vào cuối tháng 9, nam diễn viên đã nhắc và gửi lời cảm ơn đến "Katy, Maya, Antes, Nala... yêu dấu của chúng ta". Maya và Antes là 2 bé cún của Katy Saunders.