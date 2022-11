Đi ăn buffet, đừng dại ăn nhiều 5 món này chỉ phí tiền, người bán hàng mừng thầm vì đỡ tốn

Cơm chiên, mì xào, bánh bao hay các món tương tự lúc nào cũng có trong các tiệc buffet. Đây đều là những món nhanh "lấp đầy" dạ dày. Những món này vừa rẻ tiền, vừa khiến thực khách không còn muốn ăn nhiều những món ăn khác nữa, dễ dàng tạo ra lợi nhuận cho nhà hàng.

Trái cây

Hầu hết mọi người đều thích ăn các loại trái cây vì nó có hương vị thơm ngon, thanh mát, giảm ngán ngấy.

Thực tế, hoa quả tốt cho sức khỏe nhưng lại không phải là thứ ngay từ đầu khi ăn buffet bạn cần chú ý, hay vội ăn chúng. Bởi khi ăn hoa quả trước bạn sẽ khó lòng thưởng thức được các loại thực phẩm chính khác một cách ngon miệng được do bụng đã quá no rồi. Cảm giác thèm ăn cũng mất đi do ăn nhiều hoa quả. Vì vậy, bạn đã thực sự rất lãng phí tiền bạc để đi ăn buffet nếu cứ dành thời gian và lấp đầy cơn đói bằng hoa quả.

Một mẹo nhỏ nữa là: Sau khi ăn các thực phẩm chính xong, bạn nên tinh ý chọn những loại quả đắt tiền để thưởng thức như măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, nho, dâu tây nhé...