Đi 6 năm, xe thể thao Ford Mustang rớt nửa giá dù tốn hàng trăm triệu tiền độ

Chiếc xe thể thao nhập Mỹ sau 6 năm sử dụng đã rớt nửa giá trị so với thời điểm mua mới, dù chủ nhân đã nâng cấp một số món đồ trị giá hàng trăm triệu. Từng là mẫu xe rất được đại gia Việt ưa chuộng nhờ giá bán hợp lý, thiết kế ấn tượng và hiệu năng phù hợp cho điều kiện vận hành ở nước ta, Ford Mustang hiện tại được rao bán trên thị trường xe cũ khá nhiều với đa dạng mức giá, đời xe khác nhau. Gần đây, một đơn vị kinh doanh xe đã chào bán chiếc Ford Mustang với giá khá rẻ. Theo tìm hiểu của VietNamNet, xe thuộc đời 2018, nhập khẩu về Việt Nam thông qua đơn vị tư nhân và đồng hồ công-tơ-mét đang hiển thị ở mức hơn 45.000 km. Mức giá đang được người bán đưa ra ở mức 1,8 tỷ đồng. Thực tế, chủ cũ của xe có thể chỉ bán được với mức giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Ở thời điểm mua mới, một chiếc Ford Mustang Ecoboost có giá khoảng 2,7 tỷ đồng. Tính thêm các khoản thuế phí khác, đại gia Việt phải bỏ ra 3,1 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh cho chiếc xe thể thao này. Như vậy, ước tính giá trị xe đã giảm tới 46% so với thời điểm mua mới chỉ sau 6 năm sử dụng cùng quãng đường lăn bánh không nhiều (7.500 km/năm). Về cơ bản, ngoại thất xe còn khá mới sau 6 năm xuất xưởng. Nước sơn màu trắng ít xuất hiện vết xước do chủ nhân chiếc xe đã chăm sóc, giữ gìn tốt. Bên cạnh đó, xe không nâng cấp thêm “đồ chơi” nào để giữa được vẻ đẹp nguyên bản cho xe. Ngoài các chi tiết như líp cản trước, ốp sườn và bộ khuếch tán làm bằng vật liệu composite sơn đen tiêu chuẩn, chủ cũ của xe còn mua thêm tùy chọn cánh gió phía đuôi xe sơn đồng màu với thân xe. Bộ phận này giúp “siêu ngựa hoang” thêm phần thể thao, mạnh mẽ hơn. Cụm đèn chiếu sáng của chiếc Ford Mustang vẫn cho thấy độ mới của xe khi phần kính còn giữ được độ trong như xe mới và rất ít vết xước dăm. So với một số chiếc Mustang Ecoboost khác cùng đời 2018 về Việt Nam, chiếc xe này đặc biệt hơn khi được trang bị bộ mâm 7 chấu dạng chữ Y sơn đen, mang kích thước 19 inch. Bên trong là đĩa phanh thép và cùm phanh màu bạc. Riêng “dàn chân” của xe cho thấy chiếc xe được chủ cũ giữ gìn khá tốt. Hệ thống ống xả của xe dường như không làm thỏa mãn chủ nhân chiếc xe, đặc biệt là từ cỗ máy tăng áp 2.3 lít. Do đó, ống xả được nâng cấp lên loại mới của thương hiệu CGW Exhaust có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, cho ra âm thanh đanh thép, uy lực hơn rất nhiều. Nội thất xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu trắng. Giống như ngoại thất, chủ cũ chiếc Ford Mustang không nâng cấp nhiều món đồ cho xe khi mọi chi tiết đều ở trạng thái nguyên bản, từ vô-lăng tới cần số, bảng táp-lô. Sau thời gian dài sử dụng, vô-lăng cùng 1 số chi tiết đã xuất hiện dấu hiệu “lão hóa”. Món đồ đắt giá nhất trên chiếc xe thể thao nhập Mỹ quốc dân này là ghế ngồi thể thao vốn dành cho Mustang bản GT, do thương hiệu Recaro nổi tiếng sản xuất. Tham khảo tại thị trường Mỹ, riêng một cặp ghế này đã có giá quy đổi lên tới 200 triệu VNĐ. Khoang sau của Ford Mustang có không gian khá chật, phù hợp cho trẻ em ngồi hoặc để đồ như túi xách. Vì vậy, hàng ghế này còn rất mới bởi có thể chủ xe ít khi sử dụng. Chiếc Ford Mustang 2018 này thuộc bản Ecoboost, sử dụng động cơ Ecoboost 4 xy-lanh, dung tích 2.3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Đi kèm với cỗ máy này là hộp số tự động 10 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5 giây. Hiện nay, do chính sách nhập khẩu xe nguyên chiếc thông qua các đơn vị tư nhân đang siết chặt, Ford Mustang đã không được đưa về từ thị trường Mỹ nhiều như thời điểm cách đây 3-4 năm. Thế hệ mới của mẫu xe này ra mắt từ năm 2022 nhưng đến nay chưa có chiếc xe nào được nhập khẩu về Việt Nam.