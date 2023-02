ĐH Luật TP.HCM lập tổ công tác xử lý tiến sĩ Đặng Anh Quân

Tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Quân. Ông Đặng Anh Quân bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Ông Đặng Anh Quân biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng, trong giai đoạn bà này có những livestream gây bão mạng. Công an TP.HCM xác định, ông Đặng Anh Quân là khách mời, xuất hiện ở 11 buổi livestream của bà Hằng, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.