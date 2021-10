Derek Cianfrance đạo diễn ‘Wolfman’ do Ryan Gosling đóng chính

Ban đầu, bộ phim Wolfman của Universal có Ryan Gosling đóng vai chính do đạo diễn The Invisible Man Leigh Whannell đảm nhận. Tuy nhiên Leigh Whannell không thể sắp xếp được lịch làm việc vì thế việc sản xuất Wolfman bị chậm chạp so với kế hoạch. Với tư cách là diễn viên chính của phim, Gosling đã tìm đến một người bạn cũ của anh – đạo diễn Derek Cianfrance – và Wolfman giờ đã có đạo diễn mới.

Cianfrance - từng làm việc với Ryan Gosling trong Blue Valentine và The Place Within the Pines - vốn chưa từng thử sức với thể loại kinh dị. Vì thế, xem như Wolfman là dịp để Cianfrance lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực mới cũng như có cơ hội để làm mới bộ phim được coi là “quái vật kinh điển”. Dù thông tin Cianfrance làm đạo diễn Wolfman khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi nhưng theo đạo diễn, anh đã sẵn sàng thử sức: “Phim kinh dị là mối tình đầu của tôi – giờ đây trên cánh đồng điện ảnh rộng lớn, con đường tôi bước vào là thể loại huyền bí, tâm linh. Cùng với cơ hội được hợp tác với Ryan một lần nữa, đây thực sự là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi rất vui và có cảm hứng làm việc với những người lỗi lạc ở Blumhouse và Universal để làm cho con quái vật này sống lại trong tiềm thức của chúng ta.”